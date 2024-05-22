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Тренер «Лестера» Мареска — главный кандидат на должность наставника «Челси»

22 Мая 2024 • 15:25 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска может возглавить «Челси». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, итальянский специалист является главным кандидатом на вакантную должность после того, как «Челси» покинул Маурисио Почеттино.

Отмечается, что в контракте Марески с «Лестером» прописана сумма отступных в 10 миллионов евро.

Напомним, минувший розыгрыш АПЛ «Челси» завершил на шестом месте в турнирной таблице, набрав 63 очка в 38 проведённых матчах. «Лестер», в свою очередь, стал лучшей командой Чемпионшипа (второго по силе дивизиона английского футбола).

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