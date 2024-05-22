Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер стал лучшим футболистом минувшего розыгрыша АПЛ. Такой выбор сделали болельщики, сообщает пресс-служба профсоюза профессиональных футболистов Англии.

В сезоне-2023/24 Палмер появился на поле в 34 встречах Английской премьер-лиги, забил 22 мяча и стал автором 11 ассистов.

По итогам сезона лондонский «Челси» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 63 зачетных балла.

Стоит сказать, что завершившийся сезон стал первым для Палмера в «Челси». Прошлым летом хавбек перебрался в стан «синих» из «Манчестер Сити».