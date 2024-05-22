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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии болельщиков официально

22 Мая 2024 • 15:02 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер стал лучшим футболистом минувшего розыгрыша АПЛ. Такой выбор сделали болельщики, сообщает пресс-служба профсоюза профессиональных футболистов Англии.

В сезоне-2023/24 Палмер появился на поле в 34 встречах Английской премьер-лиги, забил 22 мяча и стал автором 11 ассистов.

По итогам сезона лондонский «Челси» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 63 зачетных балла.

Стоит сказать, что завершившийся сезон стал первым для Палмера в «Челси». Прошлым летом хавбек перебрался в стан «синих» из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер
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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
22 Мая 2024 в 15:25
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