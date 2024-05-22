Фердинанд – об уходе Почеттино из «Челси»: «Цирк продолжается»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал руководство лондонского «Челси», которое решило расстаться с главным тренером Маурисио Почеттино.

«Цирк продолжается. Куда двигается этот клуб? Я вижу в списке претендентов Себастьяна Хёнесса, Энцо Мареску и Мичела. Я согласен, это хорошие тренеры, которые добились успеха в своих клубах. Но мы же говорим о клубе уровня «Челси», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» под руководством Почеттино финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге. Также команда дошла до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии.