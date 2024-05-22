«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Австралии

После завершения чемпионата Англии футболисты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» не ушли в отпуск. В среду команды провели товарищеский матч в Австралии. Игра между «сороками» и «шпорами» завершилась вничью со счётом 1:1. На гол Джеймса Мэддисона, забитый после грубой ошибки при передаче вратаря Ника Поупа, «Ньюкасл» ответил результативным ударом Александра Исака. Оба гола были забиты ещё в первом тайме.
Отметим, что «Тоттенхэм» завершил чемпионат Англии на пятой позиции, а «Ньюкасл» - на седьмой. «Шпоры» вышли в Лигу Европы, а «сороки» получат билет в Лигу конференций, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии.
Протокол игры
|32' Мэддисон Джеймс (0:1)
|(1:1) Исак Александр 45'
Поуп Ник 87' (Гиллеспи Марк ( 87' ) • Триппьер Киран 36' (Мёрфи Джейкоб ( 36' ) • Крафт Эмиль 78' (Хернес Трэвис ( 78' ) • Бёрн Дэн 63' (Эшби Харрисон ( 63' ) • Холл Льюис • Жоэлинтон 46' (Уилсон Каллум ( 46' • Куол Гаранг 70' ) • Гимараэс Бруно 70' (Де Болле Лукас ( 70' ) • Андерсон Эллиот • Альмирон Мигель 63' (Мерфи Алекс ( 63' ) • Исак Александр 46' (Уайт Джо ( 46' ) • Барнс Харви 63' (Диалло Амаду ( 63' )
Остин Брендон 78' (Уайтмэн Элфи ( 78' ) • Порро Педро 46' (Филлипс Эшли ( 46' ) • Дрэгушин Раду 71' (Холл Тайрис ( 71' ) • Ван де Вен Микки 46' (Эбботт Джордж ( 46' • 87' ) • Эмерсон Жуниор • Мэддисон Джеймс 47' (Девайн Алфи ( 47' ) • Бентанкур Родриго 46' (Скипп Оливер ( 46' ) • Сарр Пап Матар 61' (Хиль Бриан ( 61' ) • Кулушевски Деян 69' (Сантьяго Яго ( 69' ) • Хын Мин Сон 61' (Донли Джейми ( 61' ) • Джонсон Бреннан 69' (Скарлетт Дейн ( 69' )
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