«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Австралии

После завершения чемпионата Англии футболисты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» не ушли в отпуск. В среду команды провели товарищеский матч в Австралии. Игра между «сороками» и «шпорами» завершилась вничью со счётом 1:1. На гол Джеймса Мэддисона, забитый после грубой ошибки при передаче вратаря Ника Поупа, «Ньюкасл» ответил результативным ударом Александра Исака. Оба гола были забиты ещё в первом тайме.

Отметим, что «Тоттенхэм» завершил чемпионат Англии на пятой позиции, а «Ньюкасл» - на седьмой. «Шпоры» вышли в Лигу Европы, а «сороки» получат билет в Лигу конференций, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии.