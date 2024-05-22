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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Австралии

22 Мая 2024 • 14:48 Комментировать

После завершения чемпионата Англии футболисты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» не ушли в отпуск. В среду команды провели товарищеский матч в Австралии. Игра между «сороками» и «шпорами» завершилась вничью со счётом 1:1. На гол Джеймса Мэддисона, забитый после грубой ошибки при передаче вратаря Ника Поупа, «Ньюкасл» ответил результативным ударом Александра Исака. Оба гола были забиты ещё в первом тайме.

Отметим, что «Тоттенхэм» завершил чемпионат Англии на пятой позиции, а «Ньюкасл» - на седьмой. «Шпоры» вышли в Лигу Европы, а «сороки» получат билет в Лигу конференций, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии.  

Протокол игры  
Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм
    32' Мэддисон Джеймс (0:1)
(1:1) Исак Александр 45'    
Поуп Ник   87' (Гиллеспи Марк (   87' ) Триппьер Киран   36' (Мёрфи Джейкоб (   36' ) Крафт Эмиль   78' (Хернес Трэвис (   78' ) Бёрн Дэн   63' (Эшби Харрисон (   63' ) Холл Льюис Жоэлинтон   46' (Уилсон Каллум (   46' Куол Гаранг   70' ) Гимараэс Бруно   70' (Де Болле Лукас (   70' ) Андерсон Эллиот Альмирон Мигель   63' (Мерфи Алекс (   63' ) Исак Александр   46' (Уайт Джо (   46' ) Барнс Харви   63' (Диалло Амаду (   63' )
Остин Брендон   78' (Уайтмэн Элфи (   78' ) Порро Педро   46' (Филлипс Эшли (   46' ) Дрэгушин Раду   71' (Холл Тайрис (   71' ) Ван де Вен Микки   46' (Эбботт Джордж (   46'   87' ) Эмерсон Жуниор Мэддисон Джеймс   47' (Девайн Алфи (   47' ) Бентанкур Родриго   46' (Скипп Оливер (   46' ) Сарр Пап Матар   61' (Хиль Бриан (   61' ) Кулушевски Деян   69' (Сантьяго Яго (   69' ) Хын Мин Сон   61' (Донли Джейми (   61' ) Джонсон Бреннан   69' (Скарлетт Дейн (   69' )
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Ньюкасл Тоттенхэм
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