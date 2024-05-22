«Тоттенхэм» нацелился на форварда, который забил 19 голов в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на нападающего, который в прошлом сезоне отметился 19 голами в Английской премьер-лиге. «Шпоры» хотят приобрести форварда «Борнмута» Доминика Соланке.

По информации от Talksport, 26-летний нападающий находится в сфере интересов команды Анге Постекоглу. «Тоттенхэм» остался под впечатлением от того, как воспитанник «Челси» провёл последний сезон.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость англичанина в 35 миллионов евро. Ранее Соланке выступал за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Челси», в составе которого в 2017 году выиграл Премьер-лигу.