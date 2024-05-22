Пименов объяснил, почему у Почеттино не получилось в «Челси»

Бывший игрок «Меца» Руслан Пименов поделился комментарием об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».

— Ему не хватило времени и стабильного состава. Такая же история в «Манчестер Юнайтед», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что аргентинский специалист был уволен с должности наставника «синих».

«Челси» завершил сезон на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В копилке команды 63 набранных очка после 38 сыгранных туров.

Данный результат позволил лондонскому коллективу попасть в еврокубки. При этом пока неизвестно, где сыграет «Челси» — в Лиге Европы или Лиге конференций.