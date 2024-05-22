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«Челси» за последние 5 лет потратил на трансферы больше всех, «Реал» - на 19-м месте

22 Мая 2024 • 14:00 Комментировать

Специалисты из Transfermarkt составили рейтинг клубов по затратам на трансферном рынке за последние пять лет. На вершине списка находится «Челси». «Пенсионеры» за пятилетку потратили на новичков 784 миллиона евро! При этом в завершившемся чемпионате Англии команда заняла лишь шестое место.

Вторая позиция в рейтинге у «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы», финишировавшие на восьмой строчке в АПЛ, потратили за пять лет 694 миллиона евро. Тройку замыкает «Арсенал» - 640 миллионов евро.

Дальше идут «Тоттенхэм» (535 млн евро), «Ньюкасл» (486), «ПСЖ»» (457), «Аль-Хиляль» (437), «Астон Вилла» (383), «Манчестер Сити» (380) и «Вест Хэм» (281).

«Реал» лишь на 19-й позиции с затратами в 174 миллиона евро. «Барселона» идёт 20-й (159 млн).

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Сегодня, 22 Мая
14:00 · Англия. Премьер-лига
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