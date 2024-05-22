Представители де Брёйне провели переговоры с возможным новым клубом игрока

Полузащитник Кевин де Брёйне потихоньку задумывается об уходе из «Манчестер Сити». Как сообщает Transfer News Live, представители бельгийского футболиста провели переговоры с «Сан-Диего».

Отмечается, что де Брёйне привлекает Южная Калифорния, поэтому он может рассмотреть вариант с «Сан-Диего» при переезде в МЛС.

Кстати, «Сан-Диего» планирует начать выступать в МЛС с 2025 года, то есть речь идёт не о ближайшей перспективе. Ранее в прессе писали о том, что де Брёйне планирует провести в «Манчестер Сити» ещё как минимум один сезон.

За «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне играет с конца лета 2025 года.