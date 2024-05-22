«Арсенал» и «Байер» нацелились на левого защитника «Фенербахче»

Лондонский «Арсенал» и леверкузенский «Байер» положили глаз на левого защитника турецкого «Фенербахче». Речь идёт о 24-летнем Ферди Кадиоглу, который провёл впечатляющий сезон.

По сведениям от турецкого издания Sabah Spor, «Арсенал» успел сделать предложение в размере 20 миллионов евро, которое уже было отклонено. Тем не менее, есть предположение, что «Фенербахче» согласится продать Кадиоглу за 25 миллионов.

В этом розыгрыше чемпионата Турции Кадиоглу отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Ранее футболист также выступал в Нидерландах в составе НЕКа.