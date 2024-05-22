«Челси» предложили известного тренера

«Челси» накануне объявил о расставании с Маурисио Почеттино, несмотря на попадание в еврокубки на следующий сезон. Теперь руководители лондонского клуба будут искать нового рулевого для команды.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Райана Тэйлора, известный агент Жорже Мендеш предложил «Челси» кандидатуру Сержиу Консейсау. 49-летний специалист с сезона 2017/2018 работает с «Порту». При этом слухи давно связывают португальца с более статусными клубами.

Отметим, что Маурисио Почеттино поработал на должности главного тренера «Челси» всего лишь один сезон.