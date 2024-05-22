Игроки «Челси» были шокированы новостью об уходе Почеттино

Футболисты лондонского «Челси» пришли в шок от новостей о расставании с главным тренером Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Мэтта Лоу, игроки узнали об уходе аргентинца в общем чате в мессенджере.

Сообщается, что футболисты «Челси» сильно уважали Почеттино и его ассистента Хесуса Переса. Игроки «синих» надеялись, что хорошее завершение сезона должно убедить руководство оставить Почеттино у руля команды. Тем не менее, этого оказалось недостаточно.

Напомним, «Челси» сейчас ищет молодого тренера, который ставит атакующий футбол. При этом клуб поставит перед новым наставником цель попасть в Лигу чемпионов.