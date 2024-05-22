Владелец «Манчестер Юнайтед» принял решение по Почеттино

«Челси» пробился в еврокубки, финишировав на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, лондонский клуб все равно решил попрощаться с Маурисио Почеттино – об отставке аргентинца было объявлено во вторник.

Теперь слухи связывают Почеттино с «Манчестер Юнайтед». Согласно информации the Sun, владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф определил Почеттино как потенциального кандидата на пост тренера. Глава компании INEOS готов начать переговоры с аргентинским специалистом.

Ранее в прессе писали о том, что Эрик тен Хаг может быть отправлен в отставку даже при победе «Манчестер Юнайтед» над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Матч пройдёт 25 мая.