«Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд

Три топ-клуба Английской премьер-лиги хотят усилиться нападающим мадридского «Реала». Речь идет о бразильском форварде Родриго.

Согласно информации Todofichajes, в подписании нападающего «королевского» клуба заинтересованы лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Эта троица поборется за футболиста в летнее трансферное окно. Сумма потенциального перехода может составить порядка 100 миллионов евро.

Родриго связан контрактными обязательствами со «сливочными» до лета 2028 года. В текущем сезоне Ла Лиги 23-летний бразилец сыграл 33 матча, забил десять голов и отдал пять ассистов.

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