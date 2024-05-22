Оуэн удивлён решению Саутгейта по Рэшфорду

Экс-форвард «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн отреагировал на непопадание нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024.
«Удивлен такому решению Саутгейта. Я соглашусь, что Рэшфорд провел не самый успешный сезон, но игры за сборную Англии это нечто другое. Маркус хорошо показывал себя в национальной команде. У нас много талантливых атакующих футболистов, но единицы таких, как Рэшфорд», - передает слова Оуэна британская пресса.
В минувшем сезоне АПЛ 26-летний нападающий сыграл 33 матча, забил семь голов и отдал два ассиста.
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