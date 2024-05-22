Оуэн удивлён решению Саутгейта по Рэшфорду

«Удивлен такому решению Саутгейта. Я соглашусь, что Рэшфорд провел не самый успешный сезон, но игры за сборную Англии это нечто другое. Маркус хорошо показывал себя в национальной команде. У нас много талантливых атакующих футболистов, но единицы таких, как Рэшфорд», - передает слова Оуэна британская пресса.