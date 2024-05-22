Два топ-клуба АПЛ отстают от «ПСЖ» в гонке за центральным защитником

Два топ-клуба из Английской премьер-лиги отстают от «ПСЖ» в гонке за центральным защитником «Лилля» Лени Йоро. По информации от Daily Mirror, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере 18-летнего француза, но парижане сейчас находятся в более выгодной позиции.

Отмечается, что «ПСЖ» сделал предложение за Йоро в районе 50 миллионов евро. Учитывая, что контракт футболиста с «Лиллем» истекает летом 2025 года, «доги» с большой долей вероятности согласятся продать защитника в Париж.

Ранее Лени был интересен мадридскому «Реалу», но «королевский клуб» не предпринимает никаких действий для трансфера молодого таланта.