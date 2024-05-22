Маккенна прокомментировал интерес со стороны «Челси»

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна прокомментировал интерес со стороны лондонского «Челси». По информации от различных британских источников, североирландский специалист является приоритетным кандидатом на замену Маурисио Почеттино, который официально покинул «Челси» вчера вечером.

«Когда ты хорошо справляешься со своей работой, вокруг будут появляться разные слухи. Я не сфокусирован на этом», – цитирует Маккенну Sky Sports.

34-летний Киран с 2021 года помог «Ипсвичу» подняться с третьего дивизиона в Английскую премьер-лигу. В услугах специалиста также заинтересован «Брайтон», который недавно покинул Роберто де Дзерби.