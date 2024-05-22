Почеттино интересен двум европейским топ-клубам

Бывший наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино пользуется спросом среди европейских топ-клубов. Как информирует The Standard, пригласить аргентинского тренера может мюнхенская «Бавария», которая ищет замену Томасу Тухелю.

Кроме того, в подписании Почеттино заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев недовольно работой Эрика тен Хага и может сменить рулевого на следующий сезон.

Напомним, что под руководством Маурисио «Челси» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Аргентинец руководил командой с лета 2023 года.