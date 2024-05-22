Компани ожидает решение руководства «Баварии»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани открыт к тому, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бельгийский специалист ожидает решения от руководства «Баварии». Мюнхенский клуб пока не убедился в том, что Компани является подходящим человеком на вакантную должность.

Напомним, Венсан знает немецкий язык, так как во время футбольной карьеры выступал в Бундеслиги в составе «Гамбурга». В услугах Компани также заинтересован лондонский «Челси».

Отметим, что Венсан в этом сезоне не смог удержать «Бёрнли» в Английской премьер-лиге. Команда вылетела обратно в Чемпионшип спустя год после повышения в элиту.