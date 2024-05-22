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Зарабатывает больше, чем Месси и Мбаппе вместе: Самые высокооплачиваемые футболисты мира

22 Мая 2024 • 10:59 Комментировать

Авторитетное деловое издание Forbes подвело итоги доходов спортсменов. В сотне самых высокооплачиваемых оказались восемь футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует доходы звёзд мирового футбола.

Месси и Роналду – в тройке самых высокооплачиваемых

Лионель Месси и Криштиану Роналду расположились в тройке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Аргентинец вполне мог быть безоговорочным лидером рейтинга, но предпочёл более комфортабельную для жизни Америку вместо Саудовской Аравии. Зато Месси имеет самый высокий среди всех футболистов доход «вне поля» (70 млн евро), который он получает от собственного бизнеса и спонсорских контрактов. Лионель единственный футболист, у которого доход «вне поля» выше уровня заработной платы. Схема построения бизнеса МЛС в деле.

 Приблизился к звёздным игрокам Килиан Мбаппе. Француз расположился на шестой общей позиции среди всех спортсменов, а среди футболистов стал третьим. Отметим, что Мбаппе имеет самый большой контракт среди игроков, которые выступают в европейских клубах (90 млн евро). Вероятно, уже в следующем году Килиан сможет увеличить свой общий доход как за счёт заработной платы, так и спонсорских контрактов, которые наверняка увеличатся после его перехода в мадридский «Реал».

АПЛ и Саудовская Про-Лига

Из восьми самых богатых футболистов мира двое представляют АПЛ (Салах, Холанн) и ещё четверо выступают в Саудовской Про-Лиге (Роналду, Неймар, Бензема и Мане). Последнее неудивительно. Если саудиты смогут повторить трансферную кампанию, которую они устроили прошлым летом, то количество их представителей в списке Forbes может увеличиться. Но отметим, что боссам Про-Лиги необходимо поработать на своей имиджевой составляющей. Карим Бензема и Садио Мане при общей заработной плате на уровне 150 млн долларов получают доход «вне поля» всего 10 млн долларов: 6 млн у француза и 4 млн у сенегальца.

Потенциальный рост есть у Мохамеда Салаха, вокруг которого ходит много слухов о его переезде в Саудовскую Аравию. За восемь лет выступлений в «Ливерпуле» заработная плата египтянина росла год от года. Похоже, что она «упёрлась» в потолок, а спонсорские контракты уже не покрывают желание Салаха заработать перед завершением карьеры. Увеличение доходов возможно только за счёт переезда на Восток. Тем более что там уже обосновался его хороший знакомый Садио Мане, который, согласно рейтингу Forbes, заработал всего на 1 млн долларов меньше, чем Салах.

Доходы звёзд мирового футбола

Игрок
Доход «на поле», млн долларов
Доход «вне поля», млн долларов
Доход «вне поля», млн долларов
Криштиану Роналду 200 60 260
Лионель Месси 65 70 135
Килиан Мбаппе 90 20 110
Неймар 80 28 108
Карим Бензема 100 6 106
Эрлинг Холанн 46 15 61
Мохамед Салах 35 8 53
Садио Мане 48 4 52

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Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Ла Лига АПЛ МЛС Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Саудовская Аравия ещё теги
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