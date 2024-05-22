Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джон Терри высказался об уходе Почеттино из «Челси»

22 Мая 2024 • 10:53 Комментировать (1)

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал новость о том, что клуб расстался с главным тренером Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист в своём единственном сезоне финишировал с клубом на шестом месте, которое может позволить «синим» принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Для этого необходимо, чтобы «Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».

«Разочарован уходом Маурисио Почеттино и его тренерского штаба. Надеюсь, руководство не будет покупать или продавать игроков до прихода нового тренера», – написал Терри в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Челси» ищет «молодого и прогрессивного специалиста».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Маурисио Почеттино ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Манчестерский Иппатий
22 Мая 2024 в 11:06
Верните Лэмпа!
Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
11:08 · Англия. Премьер-лига
Маккенна прокомментировал интерес со стороны «Челси»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Почеттино интересен двум европейским топ-клубам
11:03 · Англия. Премьер-лига
Компани ожидает решение руководства «Баварии»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Джон Терри высказался об уходе Почеттино из «Челси» 1
10:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» Лебёф отреагировал на отставку Почеттино
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ипсвича» Маккенна не заинтересован в работе в «Челси» и «Брайтоне»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона» Эдвардс: «Был в шоке, когда узнал об уходе Почеттино»
08:32 · Англия. Премьер-лига
Ромарио: «Современные игроки очень глупые, я бы забил сейчас более 2000 голов» 2
08:08 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Сити» Холанн ответил своим критикам 2
07:48 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Арсенала» назвал сумасшествием отставку Почеттино
07:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил блогеру, болеющему за «Арсенал» 1
07:22 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас высказался о четвёртом подряд чемпионстве «Манчестер Сити»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Джексон жёстко отреагировал на уход Почеттино из «Челси»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем