Джон Терри высказался об уходе Почеттино из «Челси»

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал новость о том, что клуб расстался с главным тренером Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист в своём единственном сезоне финишировал с клубом на шестом месте, которое может позволить «синим» принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Для этого необходимо, чтобы «Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».

«Разочарован уходом Маурисио Почеттино и его тренерского штаба. Надеюсь, руководство не будет покупать или продавать игроков до прихода нового тренера», – написал Терри в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Челси» ищет «молодого и прогрессивного специалиста».