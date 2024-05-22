Экс-игрок «Челси» Лебёф отреагировал на отставку Почеттино

«Мне жаль. В последних матчах команда была хороша. Сейчас же непонятно, что будет дальше. Не знаем, куда продвинемся с таким молодым составом. У меня есть сомнения, что в следующем сезоне ситуация улучшится», - передает слова француза Goal.com.