Тренер «Ипсвича» Маккенна не заинтересован в работе в «Челси» и «Брайтоне»

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна не заинтересован в том, чтобы возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. Ранее североирландского специалиста связывали с лондонским «Челси» и «Брайтоном».

По информации от Sky Sports, Маккенна не видит смысла покидать «Ипсвич», который под его руководством занял второе место в Чемпионшипе и заработал путёвку в высший дивизион.

Напомним, «Челси» вчера расстался с Маурисио Почеттино, а Роберто де Дзерби недавно объявил об уходе из «Брайтона». Обе команды находятся в активном поиске нового тренера.

Маккенна до «Ипсвича» работал тренером молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».