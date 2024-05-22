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Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»

22 Мая 2024 • 10:07 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс находится в сфере интересов целого ряда команды из различных чемпионатов. По информации от журналиста Роджера Торелло, в услугах 21-летнего нидерландца заинтересованы такие клубы, как леверкузенский «Байер», лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Отмечается, что продлить аренду футболиста также хочет «РБ Лейпциг».

Источник в то же время сообщает, что несмотря на интерес всех перечисленных клубов, Симонс собирается сделать всё возможное для того, чтобы вернуться в каталонскую «Барселону». При этом «ПСЖ» не намерен продавать футболиста на постоянной основе.

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