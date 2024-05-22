Тренер «Лутона» Эдвардс: «Был в шоке, когда узнал об уходе Почеттино»

Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс признался, что был шокирован новостями об уходе Маурисио Почеттино с поста наставника «Челси». Напомним, стороны решили расстаться по обоюдному согласию, если верить официальной версии.

«Честно говоря, я в шоке. Они сильно закончили сезон. Почеттино – потрясающий тренер. Конечно, я был шокирован, когда прочитал эту новость. Тем не менее, в современном футболе не стоит ничему удивляться. Особенно, когда речь идёт о командах высочайшего уровня», – сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Напомним, Почеттино финишировал с «Челси» на шестом месте в АПЛ, а также вывел команду в финал Кубка лиги и полуфинал Кубка Англии.