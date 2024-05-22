Ромарио: «Современные игроки очень глупые, я бы забил сейчас более 2000 голов»

«Сейчас я бы добился гораздо большего успеха, ведь нынешнее поколение игроков очень глупое. Они чересчур много мотаются по полю. В мое время тоже нужно было обладать хорошей физической подготовкой, но на первый план выходили ум и техника. Уверен, что сейчас я бы забил более 2000 голов», - цитирует легендарного бразильского нападающего Mundo Deportivo.