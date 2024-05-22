Нападающий «Манчестер Сити» Холанн ответил своим критикам

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на критические высказывания в свой адрес.
«Если это был неудачный сезон, то я не стану спорить. Я согласен, что провел плохой сезон. Все просто. Единственный путь – только наверх. Чем больше критиков, тем лучше», - передает слова норвежского бомбардира таблоид Daily Mail.
В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
По итогам сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли турнир четыре раза подряд, установив рекорд.
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