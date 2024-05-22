Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Холанн ответил своим критикам

22 Мая 2024 • 08:08 Комментировать (2)

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на критические высказывания в свой адрес.

«Если это был неудачный сезон, то я не стану спорить. Я согласен, что провел плохой сезон. Все просто. Единственный путь – только наверх. Чем больше критиков, тем лучше», - передает слова норвежского бомбардира таблоид Daily Mail.

В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли турнир четыре раза подряд, установив рекорд.

👍 6
👎 0
💯 1
😍 2
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Kirolnic
22 Мая 2024 в 09:30
Всем бы так плохо играть
ингерман
22 Мая 2024 в 08:48
ай маладэц эрли, красава! )))
Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона» Эдвардс: «Был в шоке, когда узнал об уходе Почеттино»
08:32 · Англия. Премьер-лига
Ромарио: «Современные игроки очень глупые, я бы забил сейчас более 2000 голов» 1
08:08 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Сити» Холанн ответил своим критикам 2
07:48 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Арсенала» назвал сумасшествием отставку Почеттино
07:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил блогеру, болеющему за «Арсенал» 1
07:22 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас высказался о четвёртом подряд чемпионстве «Манчестер Сити»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Джексон жёстко отреагировал на уход Почеттино из «Челси»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» 2
02:19 · Англия. Кубок Англии
​Онана: «Хотим победить в Кубке»
01:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола упомянул Артету и Клоппа, высказываясь о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ
00:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге официально
00:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов вернуться в «Челси»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Флик не собирается работать в «Челси»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Варан высказался об уходе Крооса
Все новости
Рекомендуем