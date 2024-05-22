Бывший игрок «Арсенала» назвал сумасшествием отставку Почеттино

«Мне не верится, что он ушел. Кто принял это решение? Кем они хотя его заменить? Почеттино только наладил игру команды, они завершили сезон на шестом месте, пробились в еврокубки. Это какое-то сумасшествие. Не могу поверить в это», - цитирует Мерсона Sky Sports.