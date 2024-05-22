Бывший игрок «Арсенала» назвал сумасшествием отставку Почеттино

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал отставку аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».
«Мне не верится, что он ушел. Кто принял это решение? Кем они хотя его заменить? Почеттино только наладил игру команды, они завершили сезон на шестом месте, пробились в еврокубки. Это какое-то сумасшествие. Не могу поверить в это», - цитирует Мерсона Sky Sports.
Почеттино занимал пост главного тренера «Челси» с лета прошлого года. Под руководством аргентинского наставника команда одержала 27 побед, потерпела 14 поражений и десять матчей свела вничью.
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