Холанн ответил блогеру, болеющему за «Арсенал»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил блогеру KSI после победы в АПЛ. Блогер является болельщиком лондонского «Арсенала», занявшего второе место.

«KSI, в этом году у вас снова что-то пошло не так, но это не только негативные новости. Есть даже немного позитива, поэтому я выпью эту бутылку за тебя. Наслаждаюсь этим потрясающим напитком», - передает слова норвежского бомбардира Talksport.

Блогер в соцсетях рекламирует напиток, который Холанн держал в руке во время своего интервью.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд. «Арсенал» финишировал на второй строчке, набрав на два балла меньше.