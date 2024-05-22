Фабрегас высказался о четвёртом подряд чемпионстве «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас высказал мнение о победе «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли титул в четвертый раз подряд.

«Четвертое чемпионство «Манчестер Сити»? Очень трудно всегда побеждать, ведь нужно конкурировать с серьезными соперниками. Я восхищен работой Хосепа Гвардиолы, он прекрасный тактик», - передает слова испанца Sport.es.

Гвардиола руководит «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Срок действующего трудового договора 53-летнего специалиста с «горожанами» истекает в конце июня 2025 года.