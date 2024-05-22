Джексон жёстко отреагировал на уход Почеттино из «Челси»

Нападающий «Челси» Николас Джексон не стал скрывать разочарования, комментируя расставание клуба с Маурисио Почеттино.

Боссы «синих» договорились с аргентинцем о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Для многих игроков команды это стало сюрпризом, причём не самым приятным.

Так, например, Джексон выпустил публикацию в социальной сети, прикрепив свою фотографию с Почеттино и добавив к ней смайлы с лицом, прикрытым одной рукой (жест «facepalm»).

Позднее форвард опубликовал обращение: «Люблю тебя, тренер. Жаль, что мы не можем продолжать работать вместе, но пусть Бог продолжает благословлять тебя и твою семью. Спасибо за советы и поддержку, ты настоящий лев и боец, желаю всего наилучшего», – написал сенегалец.