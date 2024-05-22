Почеттино заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывшего тренера «Челси» Маурисио Почеттино привлекает перспектива работы в «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб официально объявил о расставании с 52-летним специалистом во вторник. Как стало известно чуть позднее, «Манчестер Юнайтед» вполне может обратиться к аргентинцу, если решит уволить Эрика тен Хага. По данным talkSPORT, самому Почеттино также интересен вариант с назначением на пост рулевого «красных дьяволов».

Маурисио Почеттино работал в «Челси» с лета прошлого года. При нём «синие» добрались до полуфинала Кубка Англии и финала Кубка лиги, а в Премьер-лиге финишировали шестыми.