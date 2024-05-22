Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино стал кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец покинул должность рулевого «Челси» спустя всего год после назначения. По данным известного инсайдера Дэвида Орнштейна, к Почеттино уже давно присматривается «Манчестер Юнайтед», и теперь «красные дьяволы», вероятно, всерьёз рассмотрят возможность приглашения 52-летнего наставника. Впрочем, сначала руководству манкунианцев предстоит принять решение по Эрику тен Хагу – будущее нидерландца остаётся неопределённым.

«Челси» занял шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24, в то время как «Манчестер Юнайтед» стал восьмым. Коллектив тен Хага ещё может скрасить невзрачную кампанию: 25 мая состоится финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».