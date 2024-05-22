Гвардиола упомянул Артету и Клоппа, высказываясь о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою победу в номинации «лучший тренер сезона».

«Горожане» смогли в очередной раз защитить чемпионский титул, за что испанец удостоился индивидуального признания, в пятый раз за последние семь лет получив приз лучшему тренеру сезона в АПЛ.

«Я бы хотел отметить других тренеров, особенно Микеля Артету, который проделывал невероятную работу до последней игры, довёл нас до предела. Также, конечно, не могу не упомянуть Юргена Клоппа – у нас были невероятные битвы на протяжении долгих лет. Унаи Эмери снова совершил нечто выдающееся с «Астон Виллой», как и Андони Ираола в «Борнмуте», для которого это был первый сезон в АПЛ. Для меня большая честь быть среди них и выиграть эту награду», – цитирует City Xtra Гвардиолу.