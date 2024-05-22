Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге официально

22 Мая 2024 • 00:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола удостоился звания лучшего тренера сезона в Английской премьер-лиге.

Испанец привёл «горожан» к четвёртому подряд чемпионскому титулу. Как сообщает пресс-служба АПЛ, именно Гвардиола был признан тренером сезона по итогам завершившейся кампании.

Наставник «Манчестер Сити» стал победителем в номинации уже в пятый раз. За последние семь сезонов только Юргену Клоппу удавалось «отнять» награду у Гвардиолы – немец признавался лучшим в 2020 и 2022 году.

«Манчестер Сити» набрал 91 очко в Премьер-лиге, на два балла опередив лондонский «Арсенал».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
01:20
Гвардиола упомянул Артету и Клоппа, высказываясь о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ
20 Мая
09:30
«Манчестер Сити» – гегемон, «Реал» – безбашенный, «Бавария» – тухлая 2
19 Мая
23:29
Артета поздравил «Манчестер Сити» с чемпионским титулом 1
22:54
Холанн – лучший бомбардир АПЛ второй год подряд
22:47
Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» 2
21:04
Фанаты «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» подразнили «Арсенал» 4
20:27
Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити» 3
20:06
«Манчестер Сити» установил исторический рекорд 2
20:01
Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии 18
18:31
Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству
17:30
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:01
Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ
11:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
02:22
Манчестер Сити - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
12:27
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
01:47
Надёжный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Вест Хэм АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
20:22
Гвардиола ответил на вопрос об участии де Брёйне в матче с «Вест Хэмом»
09:30
Де Брёйне: «Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», клуб нуждался в перестройке»
16 Мая
23:37
Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате» 3
18:40
Журналист подразнил фанатов информацией о будущем Гвардиолы
17:22
Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» в двух оставшихся матчах сезона 1
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
17:38
Гвардиола высказался о последнем матче АПЛ
16:55
Журналист сообщил важную новость о состоянии де Брёйне
16:41
Журналист Морган: «Вест Хэм» обыграет «Манчестер Сити» 1
14:16
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ 1
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
13 Мая
15:35
Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
01:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола упомянул Артету и Клоппа, высказываясь о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ
00:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге официально
00:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов вернуться в «Челси»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Флик не собирается работать в «Челси»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Варан высказался об уходе Крооса
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен завершить дорогостоящий трансфер до конца недели
21 Мая
23:33 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» были разочарованы новостью об уходе Почеттино 1
23:23 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья с удивлением отреагировал на уход Почеттино
23:16 · Англия. Премьер-лига
Палмер высказался об уходе Почеттино из «Челси»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Почеттино ушёл из «Челси» слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси: «Стиль игры Слота похож на то, к чему «Ливерпуль» привык при Клоппе»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Штутгарта» не возглавит «Челси» после ухода Почеттино
22:13 · Англия. Премьер-лига
Морган высмеял «Челси» после увольнения Почеттино
22:01 · Англия. Премьер-лига
Назван главный кандидат на должность тренера «Челси»
Все новости
Рекомендуем