Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола удостоился звания лучшего тренера сезона в Английской премьер-лиге.

Испанец привёл «горожан» к четвёртому подряд чемпионскому титулу. Как сообщает пресс-служба АПЛ, именно Гвардиола был признан тренером сезона по итогам завершившейся кампании.

Наставник «Манчестер Сити» стал победителем в номинации уже в пятый раз. За последние семь сезонов только Юргену Клоппу удавалось «отнять» награду у Гвардиолы – немец признавался лучшим в 2020 и 2022 году.

«Манчестер Сити» набрал 91 очко в Премьер-лиге, на два балла опередив лондонский «Арсенал».