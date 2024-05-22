«Клопп, убирайся из клуба»: Как Юрген начинал путь в «Ливерпуле»

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» после долгих лет работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить путь немецкого тренера в английском футболе. В первой части рассказа мы поговорим о проблемных первых годах Клоппа на «Энфилде».

8 октября 2015 года. Именно в этот день «Ливерпуль» объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера. У руля «красных» немец тогда сменил Брендана Роджерса, под руководством которого команда неважно провела стартовый отрезок сезона. Вскоре после приезда на туманный Альбион Клопп рассказывал, что его жена осталась недовольна. Юрген после ухода из «Боруссии» обещал взять паузу в тренерской карьере на годик, но возможность возглавить «Ливерпуль» оказалась для специалиста такой заманчивой, что он прервал отпуск.

Уже на первой пресс-конференции в «Ливерпуле» Клопп смог очаровать журналистов и болельщиков. Немец показал себя скромным, но в то же время амбициозным тренером – тем, кто хочет выигрывать трофеи и при этом показывать красивый футбол.

«Победы важны, но важно и то, как вы побеждаете. Я верю в философию игры, которая очень эмоциональна и сильна. Мои команды должны играть на полную мощность – с выжатой в пол педалью газа в каждой игре», - рассказывал Клопп.

Юрген также много говорил о стремлении к развитию и вере в проект «Ливерпуля». Кстати, именно на первой пресс-конференции в Англии Клопп назвал себя «нормальным», будто бы противопоставляя себя Жозе Моуринью. Португалец, как известно, по приходу в «Челси» окрестил себя «особенным».

«Я не особенный, я – нормальный», - подчеркнул Клопп.

Клопп на «Энфилде» унаследовал проблемную и относительно скромную команду. Это был уже не совсем тот «Ливерпуль», который весной 2014 года вполне мог впервые за 24 года выиграть чемпионский титул (поражение от «Челси» с обидным падением Джеррарда вспоминали ещё долго). В составе «красных» уже не было таких ключевых игроков, как Джеррард, Стерлинг и Суарес. Только посмотрите, каким был стартовый состав «Ливерпуля» в первом матче при Клоппе:

Миньоле – Клайн, Шкртел, Сахо, Морено – Лейва, Милнер, Джан – Лаллана, Коутиньо – Ориги.

Именно в таком составе «Ливерпуль» 17 октября 2015 года вышел на гостевой матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма» - ещё на «Уайт Харт Лэйн». Правда, нужно учитывать тот факт, что в числе травмированных были Фирмино, Бентеке, Ловрен, Старридж, Хендерсон и ещё парочка игроков. Но даже при этом «Ливерпуль» не казался командой, которая способна бороться за титул.

Кстати, дебют Клоппа в «Ливерпуле» оказался ничейным – матч с «Тоттенхэмом» завершился со счётом 0:0. Вничью завершились и следующие две игры «красных» - против «Рубина» (1:1 в Лиге Европы) и «Саутгемптона» (1:1 в АПЛ). Первую победу с Клоппом у руля «Ливерпуль» отпраздновал лишь в четвёртой игре – против «Борнмута» в Кубке лиги (1:0).

Ранний «Ливерпуль» Юргена Клоппа был крайне нестабильной командой. В те времена «красные» могли выдать чуть ли не идеальный матч с тотальным прессингом, но провалиться в следующей же игре. Наверняка любители Премьер-лиги помнят, как в ноябре 2015 года «Ливерпуль» показал шикарный футбол в гостях у «Манчестер Сити» и победил со счётом 4:1. Команда Клоппа дальше выиграла ещё три матча, но затем выдала серию из четырёх игр без побед. График результатов того «Ливерпуля» хорошо описывала синусоида.

В дебютном сезоне Клопп смог привести «Ливерпуль» к двум финалам. Правда, «красные» проиграли эти битвы за трофеи – «Манчестер Сити» в Кубке лиги (1:1, поражение по пенальти) и «Севилье» в Лиге Европы (1:3). Что касается Премьер-лиги, то «Ливерпуль» занял лишь восьмое место. В пяти крайних турах того чемпионата команда Клоппа смогла одержать только одну победу.

«Ливерпуль» по итогам сезона 2015/2016 остался без билета в еврокубки и проиграл два финала. Тем не менее, работу Клоппа руководители клуба оценивали положительно. Лучшим доказательством стал новый долгосрочный контракт, который летом 2016-го подписал Клопп.

«Когда в клубе есть человек уровня Юргена Клоппа, имеет смысл обеспечить его сохранение на долгосрочную перспективу. Не сделать это было бы безответственно», - так прокомментировали продление контракта с Клоппом владельцы «Ливерпуля».

Клопп в тот момент тоже смотрел в будущее с оптимизмом. Немец говорил журналистам, что путь только начался, и что на «Энфилде» ещё предстоит проделать много работы для построения сильной команды. Однако болельщики «Ливерпуля» относились к словам Юргена со скепсисом. Их можно было понять – они скучали по трофеям. На тот момент за отрезок в 10 лет у «красных» был только один выигранный трофей – кубок лиги в 2012 году.

Летом 2016-го Клопп впервые провёл с «Ливерпулем» предсезонку. Закипела и трансферная работа – немецкий тренер тогда заполучил таких футболистов, как Садио Мане, Джорджиньо Вейналдум и Жоэль Матип. Трансфер Мане точно входит в список самых удачных сделок мерсисайдского клуба в эпоху Клоппа. Сенегалец позже будет частью грозного атакующего трио с Фирмино и Салахом. Бразилец на момент трансфера Сане уже был в клубе, египтянин пришёл позже, через год.

Сезон 2016/2017 для «Ливерпуля» начался с яркой гостевой победы над «Арсеналом» со счётом 4:3. Фанаты могли воодушевиться, но уже во втором туре команда Клоппа проиграла 0:2 в гостях у «Бёрнли». Правда, неудача на «Терф Мур» не отправила мерсисайдцев в нокдаун – дальше результаты пошли в гору. До 31 декабря 2016 года включительно «Ливерпуль» выдал качественный отрезок с такими результатами: 16 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Когда за считанные часы до наступления 2017 года команда Клоппа положила под ёлочку три очка в игре с «Манчестер Сити» (1:0), она располагалась на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Выше шёл только «Челси», почти идеально выступивший в первом круге. От «пенсионеров», которых тогда возглавлял Антонио Конте, «Ливерпуль» отставал на шесть очков. То есть на «Энфилде» фанаты могли помечтать о весенней борьбе за титул.

Но как только на календаре 2016-й год сменился на 2017-й, «Ливерпуль» столкнулся с кризисом. В 12 матчах во всех турнирах в январе-феврале команда Клоппа смогла одержать только 2 победы при 4 ничьих и 6 поражениях. Болельщики «Ливерпуля» стали раздражаться, ведь команда потеряла реальные шансы замахнуться на чемпионство. Более того, нависала угроза третий год подряд остаться без Лиги чемпионов.

Напряжение достигло максимума 27 февраля 2017 года, когда «Ливерпуль» гостил у находящегося в нижней части турнирной таблицы «Лестера». Фанаты ждали от команды положительного результата, но «красные» проиграли на «Кинг Пауэр» со счётом 1:3. Как следствие, отставание мерсисайдцев от зоны Лиги чемпионов выросло до четырёх очков. Запахло, как говорится, жареным, и болельщики «Ливерпуля» стали призывать руководителей клуба уволить Клоппа.

«Клопп, убирайся из клуба», «Клоппа в отставку», - таких комментариев на стыке зимы-весны 2017 года было масса. Поклонники «Ливерпуля» тогда даже взяли пример с фанатов «Арсенала», долгие годы пытавшихся добиться ухода Арсена Венгера в том числе через социальные сети. Так, болельщики «Ливерпуля» запустили хэштег «Клопп, на выход».

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Владельцы «Ливерпуля» не поддались на шумные призывы болельщиков, к тому же многие эксперты, несмотря на результаты, отмечали, что мерсисайдцам было бы глупо увольнять Клоппа, учитывая его высокий тренерский уровень. К счастью, после неудачи в «Лестере» «Ливерпуль» быстро пришёл в себя – уже в следующем туре был обыгран «Арсенал». Вообще той весной мерсисайдцы проиграли только один матч – «Кристал Пэлас» на своём поле (кстати, после той неудачи «Ливерпуль» выдаст серию из 68 игр без поражений дома в АПЛ в течение почти четырёх лет).

В итоге «Ливерпуль» завоевал путёвку в Лигу чемпионов – команда Клоппа заняла четвёртое место в АПЛ, опередив пятый «Арсенал» всего лишь на одно очко. Финиш в топ-4 стал хорошим результатом, но до статуса народного героя Клоппу на «Энфилде» в этот момент было ещё далеко…

Продолжение следует.

Подготовил Александр Тихий.