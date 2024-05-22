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Тухель готов вернуться в «Челси»

22 Мая 2024 • 00:44 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Томас Тухель всерьёз рассматривает возможность возвращения в «Челси».

Лондонский клуб остался без главного тренера после ухода Маурисио Почеттино. Согласно заявлениям журналиста Флориана Плеттенберга, Тухель был готов к такому повороту событий. Идея возвращения в «Челси» по-прежнему интересна немецкому специалисту – он считает, что не завершил свою миссию во время первого пребывания у руля «синих».

Напомним, что Томас Тухель летом покинет «Баварию». В «Челси» наставник работал с января 2021 по сентябрь 2022 года.

В прошедшем сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино финишировали на шестом месте в Премьер-лиге.

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