Флик не собирается работать в «Челси»

Ханс-Дитер Флик не ждёт предложения от лондонского «Челси».

Английский клуб ищет нового главного тренера после решения о расставании с Маурисио Почеттино. В числе потенциальных кандидатов фигурировал ныне безработный Флик, но эта информация, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, не соответствует действительности. По данным источника, немец не возглавит «Челси». 59-летний специалист сосредоточен на других проектах.

Основным претендентом на Ханса-Дитера Флика считается «Барселона», которая в ближайшее время может прекратить сотрудничество с Хави Эрнандесом. Напомним, что экс-рулевой «Баварии» не имеет работы с сентября прошлого года – тогда он был уволен из сборной Германии.