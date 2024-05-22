Варан высказался об уходе Крооса

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан обратился к своему бывшего одноклубнику Тони Кроосу.

34-летний полузащитник покинет мадридский «Реал» и завершит игровую карьеру грядущим летом, сразу после завершения Евро-2024.

«Поздравляю с потрясающей карьерой. Невероятный игрок, товарищ по команде и лидер. Легенда», – написал в социальных сетях француз.

Рафаэль Варан и Тони Кроос вместе выступали за «Реал» с 2014 по 2021 год, после чего центрбек переехал в Манчестер.

Варана тоже ждут перемены после завершения текущей кампании: 31-летний игрок станет свободным агентом – его контракт с «Манчестер Юнайтед» не будет продлён.