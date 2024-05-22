«Челси» намерен завершить дорогостоящий трансфер до конца недели

Лондонский «Челси» планирует закрыть сделку по трансферу Эстевао Виллиана в ближайшие дни.

Подписание 17-летнего вингера «Палмейраса» обойдётся «синим» в 65 млн евро с учётом бонусов, как уже сообщалось раньше. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» сосредоточен на поиске нового главного тренера после ухода Маурисио Почеттино, но на планах по приобретению Эстевао Виллиана это не скажется – сделку намерены закрыть до конца текущей недели. Игрок уже достиг устной договорённости с лондонцами.

Эстевао Виллиан также известен по прозвищу Мессиньо из-за сходств с Лионелем Месси по манере игры. В Европу вундеркинд сможет переехать только в следующем году, когда отметит 18-летие.