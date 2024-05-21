Игроки «Челси» были разочарованы новостью об уходе Почеттино

Футболисты лондонского «Челси» не были рады известию об уходе Маурисио Почеттино с должности главного тренера.

Наставник покидает свой пост спустя всего год после назначения. По некоторым данным, стороны совместно пришли к такому решению из-за несоответствий в видении будущего проекта. Как сообщает журналист Низаар Кинселла, игроки «Челси» были опечалены, когда до них дошла новость. Отмечается, что Почеттино нравился всем в команде, и многие считали, что с ним клуб движется в правильном направлении.

Пока неясно, кто возглавит «Челси» в новом сезоне, но уже известен основной кандидат – им считается Киран Маккенна из «Ипсвича».