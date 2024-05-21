Кукурелья с удивлением отреагировал на уход Почеттино

Защитник «Челси» Марк Кукурелья был удивлён известиями о расставании клуба с Маурисио Почеттино.

Тренер и руководство «синих» приняли решение о прекращении сотрудничества, несмотря на действующий до середины следующего года контракт.

«Спасибо за всё, Мистер. Всего хорошего в будущем», – написал в социальных сетях Кукурелья, добавив к своим словам смайлы, выражающие удивление.

Маурисио Почеттино возглавлял «Челси» на протяжении одного года. При аргентинце команда заняла шестое место в Английской премьер-лиге, а также добралась до финала Кубка английской лиги и полуфинала Кубка Англии.