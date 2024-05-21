Палмер высказался об уходе Почеттино из «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на новость об уходе Маурисио Почеттино.

Рулевой покинул клуб по взаимному решению сторон, о чём стало известно во вторник. Аргентинец провёл в «Челси» всего один сезон.

«Тренер, спасибо за всё, что ты сделал для меня, и за то, что ты воплотил мои мечты в реальность. Всего наилучшего», – написал в социальных сетях английский футболист.

Коул Палмер сверхуспешно провёл свой дебютный сезон в составе «синих»: атакующий хавбек стал вторым бомбардиром Премьер-лиги с 22 голами, а в общей сложности на счету 22-летнего игрока 25 голов и 15 ассистов в 45 матчах за лондонцев во всех соревнованиях.