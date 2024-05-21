Стало известно, почему Почеттино ушёл из «Челси»

«Челси» и Маурисио Почеттино приняли решение о немедленном прекращении сотрудничества.

Информация о расставании лондонского клуба с тренером появилась во вторник, а вскоре была подтверждена официально. По данным журналиста Бена Джейкобса, в «Челси» не считали Почеттино стратегически подходящим наставником для долгосрочного будущего проекта, и сам аргентинец, беседуя с Тоддом Бёли по телефону, заявил, что в дальнейшем ситуация может лишь ухудшиться, поэтому сотрудничество лучше завершить сейчас.

Маурисио Почеттино возглавил «Челси» перед началом сезона-2023/24. «Синие» финишировали на шестом месте в турнирной таблице АПЛ под руководством 52-летнего рулевого.