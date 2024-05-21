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Ван Перси: «Стиль игры Слота похож на то, к чему «Ливерпуль» привык при Клоппе»

21 Мая 2024 • 22:30 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон

Известный экс-нападающий Робин ван Перси высказался о перспективах Арне Слота в «Ливерпуле».

Недавно мерсисайдцы официально подтвердили, что именно нидерландский специалист, работавший в «Фейеноорде», с нового сезона заменит Юргена Клоппа.

«Думаю, Слот очень, очень хорош. Его стиль игры соответствует тому, к чему в «Ливерпуле» привыкли при Клоппе. Я ожидаю, что команда выступит хорошо после тренерской перестановки.

Слот уже добился успеха в «Фейеноорде». Да, в Премьер-лиге совсем другие требования, но для него это отличная возможность, и я верю, что всё сложится успешно», – сказал в интервью ESPN бывший форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Робин Ван Перси Юрген Клопп Арне Слот ещё теги

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