Тренер «Штутгарта» не возглавит «Челси» после ухода Почеттино

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес не планирует менять место работы.

Во вторник «Челси» объявил о расставании с Маурисио Почеттино. Одним из возможных преемников аргентинца был назван Хёнес, проделавший выдающуюся работу со «Штутгартом» в завершившемся сезоне. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» действительно высоко оценивает способности 42-летнего немца, однако тот по-прежнему не планирует покидать свой клуб. Наставник уже отказал «Баварии» и не собирается менять решение после известий об уходе Почеттино.

«Штутгарт» финишировал на второй строчке в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, опередив «Баварию».