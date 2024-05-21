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Тренер «Штутгарта» не возглавит «Челси» после ухода Почеттино

21 Мая 2024 • 22:23 Комментировать
Штутгарт
4:0
Боруссия М

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес не планирует менять место работы.

Во вторник «Челси» объявил о расставании с Маурисио Почеттино. Одним из возможных преемников аргентинца был назван Хёнес, проделавший выдающуюся работу со «Штутгартом» в завершившемся сезоне. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» действительно высоко оценивает способности 42-летнего немца, однако тот по-прежнему не планирует покидать свой клуб. Наставник уже отказал «Баварии» и не собирается менять решение после известий об уходе Почеттино.

«Штутгарт» финишировал на второй строчке в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, опередив «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Себастьян Хенес Штутгарт ещё теги

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