Морган высмеял «Челси» после увольнения Почеттино

Телеведущий Пирс Морган оставил комментарий после новости об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».
Во вторник лондонский клуб официально сообщил об уходе аргентинского специалиста, в «Челси» Почеттино проработал чуть менее года.
- Цирк продолжается, – написал Морган в своих социальных сетях, добавив несколько смеющихся эмодзи.
«Челси» в минувшем сезоне под руководством Почеттино набрал 63 очка и финишировал на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.
Почеттино был назначен главным тренером «синих» 29 мая прошлого года, соглашение было рассчитано на два сезона.
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