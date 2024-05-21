Морган высмеял «Челси» после увольнения Почеттино

Телеведущий Пирс Морган оставил комментарий после новости об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».

Во вторник лондонский клуб официально сообщил об уходе аргентинского специалиста, в «Челси» Почеттино проработал чуть менее года.

- Цирк продолжается, – написал Морган в своих социальных сетях, добавив несколько смеющихся эмодзи.

«Челси» в минувшем сезоне под руководством Почеттино набрал 63 очка и финишировал на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Почеттино был назначен главным тренером «синих» 29 мая прошлого года, соглашение было рассчитано на два сезона.