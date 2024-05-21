Назван главный кандидат на должность тренера «Челси»

«Челси» ищет нового главного тренера после расставания с Маурисио Почеттино.

Клуб официально объявил об уходе аргентинца по обоюдному согласию сторон. Согласно информации известного журналиста Джейкоба Стейнберга, основным кандидатом на должность нового рулевого «синих» сейчас является Киран Маккенна, выведший «Ипсвич» в Премьер-лигу. В числе альтернативных вариантов – Себастьян Хёнес («Штутгарт») и Мичел («Жирона»), об интересен к которым уже сообщалось, а также Томас Франк из «Брентфорда». Замыкает шорт-лист Венсан Компани, не сумевший спасти «Бёрнли» от вылета в Чемпионшип.

Напомним, на Кирана Маккенну также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».