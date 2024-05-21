«Челси» не планирует возвращать Моуринью, Тухеля или Конте

В «Челси» не намерены обращаться к кандидатурам Жозе Моуринью, Томаса Тухеля и Антонио Конте.

Маурисио Почеттино покинул должность главного тренера «синих» – об этом стало известно во вторник. Клуб уже работает над поиском замены аргентинцу, однако, по сведениям журналиста Мэтта Лоу, не планирует возвращать ни Моуринью, ни Тухеля, ни Конте, несмотря на появлявшиеся ранее слухи. Предполагается, что предпочтение будет отдано молодому наставнику, делающему ставку на владение мячом.

Жозе Моуринью и Антонио Конте в настоящий момент не имеют работы, а Томас Тухель официально покинет «Баварию» летом.