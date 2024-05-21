Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» объявил об уходе Почеттино официально

21 Мая 2024 • 21:32 Комментировать (3)
Челси
2:1
Борнмут

Маурисио Почеттино официально покидает должность главного тренера «Челси».

Лондонский клуб подтвердил информацию о расставании с аргентинцем на официальном сайте.

«Благодарю владельцев и спортивных директоров «Челси» за возможностью быть частью истории этого клуба. Сейчас «Челси» находится в хорошем положении для дальнейшего развития», – приводятся слова Почеттино в заявлении.

52-летний специалист отработал в «Челси» всего один год. Его контракт был рассчитан до конца следующей кампании, однако стороны приняли решение о немедленном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
21:24
Названы возможные сменщики Почеттино в «Челси»
19 Мая
19:59
«Челси» обеспечил себе место в еврокубках, обыграв «Борнмут»
18:45
Кайседо забил с центра поля – это его первый гол за «Челси»
18:39
Фанаты «Челси» попрощались с Тьяго Силвой
17:30
«Челси» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:16
Стерлинг — в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
02:27
Челси - Борнмут: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
15:57
Эстевао Виллиан подпишет с «Челси» семилетний контракт
13:52
«Астон Вилла» положила глаз на полузащитника «Челси» 4
12:36
Прогноз на точный счёт матча Челси — Борнмут чемпионата Англии — 19 мая 2024
10:28
«Челси» согласовал трансфер бразильского вундеркинда за 65 миллионов евро
10:07
Ставка и прогноз на матч Челси — Борнмут АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
20:13
Почеттино рассказал о важности завершить сезон в топ-6 АПЛ
16 Мая
21:05
«Челси» потерял Мудрика 1
16:46
Появилась новая информация о будущем Почеттино в «Челси»
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
11:13
Палмер рассказал о заслуге Почеттино в успехах «Челси» 9
15 Мая
23:16
Палмер повторил рекорд «Челси» в АПЛ 1
14 Мая
04:33
Каррагер и Невилл назвали команду, ставшую главным разочарованием сезона в Премьер-лиге
13 Мая
10:48
Защитник «Борнмута» очень близок к повышению
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
21 Мая 2024 в 21:46
Неожиданно и, на мой взгляд, неразумно. Лучше бы политику владельцев клуба изменили.
Essien
21 Мая 2024 в 21:55
Владельца прежнего вернули, а не политику владельцев)
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует возвращать Моуринью, Тухеля или Конте
21:31 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется опытным игроком «Брайтона» слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Названы возможные сменщики Почеттино в «Челси» слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Назван бюджет «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы слухи
21:06 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Челси» расстался с Почеттино 1
20:49 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший форвард-дриблёр сезона АПЛ, он играет в «Челси»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Прощание Клоппа с «Ливерпулем» многократно побило телерейтинги награждения «Манчестер Сити» 2
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подпишет двух центральных защитников – названы варианты
19:13 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон из «Тоттенхэма» интересен двум топ-клубам Серии А
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по одному из лидеров
17:48 · Англия. Премьер-лига
Назван самый задействованный Клоппом игрок «Ливерпуля» - и это не Салах
17:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – об «Арсенале»: «С этим клубом мы можем добиться большего» 1
17:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, хотел ли «Ливерпуль» пригласить Тухеля слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» мог возглавить «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем