Маурисио Почеттино официально покидает должность главного тренера «Челси».
Лондонский клуб подтвердил информацию о расставании с аргентинцем на официальном сайте.
«Благодарю владельцев и спортивных директоров «Челси» за возможностью быть частью истории этого клуба. Сейчас «Челси» находится в хорошем положении для дальнейшего развития», – приводятся слова Почеттино в заявлении.
52-летний специалист отработал в «Челси» всего один год. Его контракт был рассчитан до конца следующей кампании, однако стороны приняли решение о немедленном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
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