Маурисио Почеттино официально покидает должность главного тренера «Челси».

Лондонский клуб подтвердил информацию о расставании с аргентинцем на официальном сайте.

«Благодарю владельцев и спортивных директоров «Челси» за возможностью быть частью истории этого клуба. Сейчас «Челси» находится в хорошем положении для дальнейшего развития», – приводятся слова Почеттино в заявлении.

52-летний специалист отработал в «Челси» всего один год. Его контракт был рассчитан до конца следующей кампании, однако стороны приняли решение о немедленном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.