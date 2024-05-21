Паскаль Гросс, 32-летний полузащитник «Брайтона» может продолжить свою карьеру в немецком топ-клубе – дортмундской «Боруссии». Как сообщает Sky Germany, «шмели» проявляют к Паскалю интерес.

Дело в том, что одна из целей «Боруссии» на лето – это найти себе нового опорного полузащитника. Правда, у дортмундцев есть сомнения по поводу Гросса – всё упирается в возраст игрока.

У немца остался год по контракту с «чайками». Ранее также сообщалось об интересе к Гроссу другого, но менее статусного клуба Бундеслиги – франкфуртского «Айнтрахта».

В прошедшем сезоне Паскаль сыграл в 47 матчах за свой клуб во всех турнирах, в них он оформил пять голов и 13 ассистов.